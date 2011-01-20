El gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, aseguró que está comprobada la presencia de hombres armados en el Departamento y que presumiblemente son de las Farc.

'Estamos revisando lo que está pasando en el departamento y en la zona de frontera especialmente, porque no vamos a permitir que la violencia llegue una vez más', dijo Pérez Bernier.

La situación es preocupante, según el mandatario. 'Por eso vamos a evaluar el informe sobre el particular que tengan el Ejército y la Policía. Aquí estamos hablando de guerrilla, pero lógicamente en La Guajira también tenemos bandas de narcotraficantes y prueba de eso es la reciente captura de un capo que tenía centro de operaciones en el departamento', añadió.

Entre tanto, el general Óscar Gamboa, comandante de la Regional Ocho de la Policía Nacional, con jurisdicción en La Guajira, confirmó la elaboración un plan especial para atacar la guerrilla.

Sobre las acciones violentas contra dos fincas y otros hechos, el oficial sostuvo que no son ataques, sino formas de presión que aplican los grupos ilegales para poder cobrar las extorsiones e invitó a ganaderos y comerciantes a no pagar extorsiones.