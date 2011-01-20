José Iguarán

Una carga explosiva, que probablemente fue activada desde la carretera a unos 300 metros con conexión de cables, destruyó un tramo de la línea férrea del Cerrejón y estuvo a punto de descarrilar el convoy que llevaba 120 vagones cargados de carbón entre La Mina y Puerto Bolívar.

El hecho se presentó la noche del martes, de acuerdo con Julián González, vocero de la empresa Cerrejón, quien añadió que el sitio afectado está localizado en el kilómetro 14,5, entre la mina y el puerto.

Según la información de la empresa, en ese tramo, el tren aún iba a baja velocidad y por esto el operador de las dos locomotoras pudo activar el freno de emergencia y detener el tren cuando ya estaba pasando por el lugar de la detonación el vagón número 18.

El representante de la empresa reportó que los daños ocurrieron en la línea, la cual terminó torcida; en las farolas de la primera locomotora y en los polines de la línea. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la detonación se produjo cuando estaba la primera locomotora a unos 20 metros del lugar y esto evitó que saliera descarrilada. Desde la noche anterior, la actividad de transporte fue paralizada para poder entrar reparar la línea.

Presumiblemente, los causantes del atentado huyeron hacia la zona boscosa en cercanías de Los Remedios, un paraje cercano al complejo carbonífero que se encuentra en la jurisdicción del municipio de Albania.

La Primera División del Ejército atribuyó el hecho al frente 59 de la guerrilla de las Farc.

'Los soldados permanecerán vigilantes día y noche por la captura y neutralización de los terroristas que a través del terror y la violencia pretenden amenazar la seguridad de la población civil y la empresa privada en la Región Caribe', señaló la entidad en un comunicado.

Explosivo en San Juan. Así mismo, uniformados del Batallón Santa Barbará ubicaron en el sitio Sabana Grande, en San Juan del Cesar (La Guajira), un explosivo adherido a un extintor de unos 50 cm, instalado supuestamente por el mismo frente guerrillero.

Van 14 atentados

Desde que el complejo carbonífero existe, hace unos 30 años, se han presentado contra su infraestructura un total de 14 atentados por parte de organizaciones armadas al margen de la ley, siendo la de mayor perturbación la guerrilla de las Farc.

El penúltimo de esos hechos delictivos se produjo el 23 de septiembre del pasado año, cuando desconocidos, presumiblemente de organizaciones ilegales, hicieron descender a varios operarios de sus maquinarias y procedieron a prender fuego a las mismas.

Por Francisco De la Hoz