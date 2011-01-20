El accionar de bandas criminales en el departamento de Córdoba causó un desplazamiento masivo en el municipio de Tierralta, a donde llegaron 70 familias, unas 200 personas aproximadamente, habitantes de la vereda Parcelas de Venezuela y de la finca El Cairo.

Para atender esta emergencia humanitaria, la administración municipal activó un plan de contingencia e inició la atención de urgencia. Las familias afectadas fueron ubicadas en el albergue Junín, un sitio acondicionado previamente por Acción Social para atender a víctimas del desplazamiento forzado por la violencia.

Además, las entidades locales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada - SNAIPD - ya están coordinado las acciones necesarias para brindarles atención humanitaria de emergencia a estas personas. En el municipio cordobés se encuentran representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y de Justicia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De igual manera, a través del Comité Municipal de Atención a Población Desplazada, que ya fue activado, las familias víctimas de este nuevo desplazamiento masivo recibieron alimentos y se les brindó atención médica y psicosocial de emergencia.