Jorge Martínez

La caída de los palcos que dejó más de 500 muertos y al menos 1.500 heridos, es recordada hoy, 31 años después, por sincelejanos y pobladores de la Sabana de diferentes maneras.

En el museo Manuel Huertas Vergara, artistas plásticos colgaron sus obras con toros valientes y hombres que los dominan a punta de mantazos y garrochas, plasmaron el fandango como elemento esencial de esas fiestas, mientras los fotógrafos llevan a los asistentes al momento exacto en que los palcos caen llenos de gente.

Jorge Martínez Paternina, director del Fondo Mixto para la Promoción y las Artes de Sucre, dijo que esta es una manera de recrear la expresión folclórica a través de las artes plásticas sin olvidar lo sucedido en 1980 por el accidente.

Los que han venido criticando las corralejas prefirieron realizar actos académicos para analizar esta expresión y demostrar que 'no es una fiesta de identidad cultural', como lo han venido planteando en varias oportunidades.

El grupo Arsomnia programó para estos días su actividad artística y literaria para analizar las producciones de la intelectualidad sucreña, entre los que se destacan el libro Donde habitan los exilios, de José Luis González Mendoza; las conferencias Origen de la tragedia de la tauromaquia, del historiador Edgardo Támara Gómez; La tauromaquia en el arte pictórico de Goya, de Humberto Vélez Coronado.

Al respecto, Ricardo Vergara Chávez, presidente de la Asociación de escritores de Sucre, dijo que esas actividades tienen como objetivo entregarle otras alternativas de recrear sus recuerdos con expresiones diferentes a las corralejas.

LA CAÍDA. En cada barrio de Sincelejo hay una historia que contar sobre la caída de los palcos el 20 de enero de 1980, cuando pocas familias se salvaron del sufrimiento de uno de sus miembros por el accidente en la Plaza de Mochila.

Filadelfo Manuel Pérez Pérez, médico del hospital y uno los sobreviviente que sufrió fractura en la tibia y peroné derecho, cuenta que alguien lo sacó de la pila de madera, zinc y clavos, y lo puso arriba encima de una camioneta. Luego, otro desconocido lo arrimó hasta la entrada al hospital que ya estaba atestado de muertos y heridos en todos sus pasillos.

'Después de que me atendieron y me pusieron el yeso, tuve que examinar a muchas personas que necesitaban siquiera una inyección para calmar el dolor, tal como lo había vivido durante varias horas tendido en uno de los pasillos esperando un médicos'.

Como consecuencia de la caída de los palcos, la Asamblea de Sucre a través de una ordenanza prohibió la realización de Corralejas en esta ciudad, pero en 1997, el historiador Inis Amador Paternina las rescató con algunos elementos de Seguridad como la construcción de los palcos con un solo piso, antes eran de tres. JVF