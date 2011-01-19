Wilfred Arias

Pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender la construcción de la transversal de la isla de Barú (Cartagena), porque la Alcaldía y el consorcio encargado no consultaron a las comunidades negras antes de iniciar la obra, la realidad es que la construcción no se ha parado.

EL HERALDO recorrió la vía y encontró en el área de Pasacaballos, cerca del Canal del Dique, que los obreros siguen con la construcción de la vía, utilizando maquinaria pesada, volquetas, picos y palas.

Cerca del barrio Jorge Eliecer Gaitán, en el punto donde la nueva vía se encuentra con la trocha que va para Rocha Arjona (Bolívar), los topógrafos continúan trabajando y dirigiendo a los conductores de la retroexcavadoras que le dan forma a la última curva que hay antes de encontrarse con la ribera del Dique, donde hay una plataforma en forma de puerto que está alineada con la continuación de la vía del otro lado de la vera, en la isla de Barú.

En el área de Barú, la vía, como dicen los mismos habitantes del corregimiento cartagenero de Santa Ana, parece ya pavimentada.

'Esto para nosotros ya es una autopista aunque todavía no tiene asfalto. Se llega más rápido al pueblo y los buses ya no se atollan cuando llueve', dice el mototaxista Yesid Maestre, mientras ve pasar un conejo silvestre de color rapé al que sale a corretear hasta cazarlo. Más tarde sería su almuerzo.

Mientras los trabajadores seguían modelando la vía, los representantes de Valorización Distrital y el Consorcio Vial Vía Barú se reunían en la escuela de Pasacaballos para concertar cómo se deberá realizar la consulta de las comunidades negras, ordenada por la Corte Constitucional, la cual consideró que en el 2006, cuando se realizó la contratación de la vía a Barú, el gobierno del entonces alcalde de Cartagena, Nicolás Curi, 'no efectuó un real proceso de consulta previa con las comunidades afrodescendientes que habitan la zona de impacto de la iniciativa (obra)'.

Nada de consulta. 'No es que estemos en contra de la vía, es más, el que diga eso es un mentiroso porque sabemos que nos traerá progreso, sólo que se deben respetar nuestros derechos', cuenta Ramiro Torres Espinosa, autor de la tutela que fue revisada por la Corte y que a la postre, mandó a suspender los trabajos.

Torres explicó que el proceso consultivo no ha empezado y que las reuniones que se iniciaron esta semana son de planeación entre el Distrito, el consorcio y la comunidad para definir cómo se llevará a cabo el proceso consultivo, el cual, según la Ley, debe durar seis meses: dos de socialización del proyecto y cuatro más para discutir los alcances de o el impacto socioeconómico y ambiental de la vía.

David González, representante legal del Consejo de Comunidades Negras de Santa Ana, dijo que los nativos de la isla quieren que se cumpla las normas. 'Lo de ahora son simplemente jornadas informativas', dijo González al explicar que espera que dentro del proceso consultivo se logren acuerdos para que los pobladores de la isla puedan trabajar en la construcción.

Lo que dice el Distrito. Germán Fonseca, director de Valorización Distrital, dijo que efectivamente las reuniones que se han venido desarrollando no son parte del proceso consultivo, sino una serie de jornadas para analizar con las comunidades de Barú y Pascaballos, los alcances del fallo de la Corte. Aseguró que los trabajos que se veían ayer en la vía serán parados hoy, ya que se estaba terminando el cierre de obra.

Veeduría ‘Ojo Pelao’

La decisión de la Corte se dio, luego de que Ramiro Torres Espinosa, presidente de la veeduría Ojo Pelao de Pasacaballos, interpuso en agosto de 2009 una acción de tutela en la que advertía de la violación de la Ley 70, norma obliga a adelantar procesos consultivos antes del inicio de la obra. La tutela cayó en el Juzgado Noveno Penal del Circuito, que negó la pretensión de Torres, quien apeló la decisión, la cual fue revisada por la Corte Constitucional. El estrado judicial le dio la razón a Torres y ordenó la suspensión de la obra porque aunque en 2006, la Alcaldía se reunió con representantes de las comunidades, estos encuentros no fueron '…los escenarios propicios', de acuerdo con la Corte.

Por Elvis Martínez Bermúdez

