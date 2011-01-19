Jhonny Olivares

Establecen precios para la actual cosecha de algodón

En 4 millones 650 mil pesos por tonelada fibra fue fijado el precio para la actual cosecha de algodón cuya recolección empezó en Córdoba esta semana, por parte del Gobierno Nacional. En el Departamento se sembraron 21 mil hectáreas de la mota blanca. Falta por establecer el precio de la tonelada de algodón semilla que depende del rendimiento y la humedad del producto.

El olor de las arepas de maíz en Cuatro Vías



La mayoría de viajeros por las carreteras guajiras no pueden resistirse al olor, ni mucho menos al sabor de las arepas de maíz con queso que son comercializadas informalmente en sitios de gran circulación. Cuatro Vías es uno de ellos. Es una bifurcación vial que lleva a Riohacha por un lado, por otro a Maicao y de ahí hasta la frontera con Venezuela, al norte hasta Uribia y Manaure, y al sur a poblaciones como Albania y la mina del Cerrejón.

Taxistas niegan especulación en tarifas desde aeropuerto

Los taxistas que prestan el servicio en el aeropuerto Los Garzones desmintieron que exista especulación en las tarifas cuyo precio hasta el centro de la ciudad es de $ 20 mil. Así lo manifestó Erny Berrío, presidente de la Asociación de Taxistas del terminal aéreo. Sostuvo el conductor que aún no se han reunido con las autoridades locales para hablar de alzas.