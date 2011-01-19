Archivo particular

Omar Diazgranados no se aguantó más y, en rueda de prensa, dijo todo lo que tenía atragantado referente a las publicaciones que ponen en tela de juicio su transparencia de sus actos como Gobernador del Magdalena.

Del mandatario seccional se ha dicho que es uno de los gobernantes más investigados del País, que entregó kits escolares a un colegio fantasma en Aracataca; que su sucesor en calidad de encargado encontró pruebas de corrupción y otros señalamientos.

Por eso se defendió de las críticas y dijo que 'todos sus actos de gobierno han sido diáfanos y señaló que 'está envuelto en una campaña de desprestigio orquestada desde la oscuridad'.

Diazgranados comentó que las pruebas que recolectan las autoridades en su contra están amañadas y aseguró que esas piezas procesales le generan preocupación.

'Tenemos una gran preocupación por la forma tan ágil y dinámica en como realizan la investigación', manifestó.

Expresó que es tanta la perversidad de sus enemigos políticos que mal informaron a los medios de comunicación capitalinos. 'Hicieron ver que había entregado unos kits escolares al colegio San José de Aracataca y dijeron que habían pruebas que nunca llegaron'.



'Lo que no comunicaron es que no se trataba del colegio San José de Aracataca sino otro con el mismo nombre, pero en Sitio Nuevo. Lógicamente que en Aracataca no se entregaron', precisó.

Para el mandatario el Magdalena hay una clara oposición política en contra de un gobernador que no es de familia política ni de abolengo en la sociedad.

'No soy de los Diazgranados que hoy tienen alcaldía y que tienen ministerio; soy de los Diazgranados humildes que viene de abajo trabajando, pero que en estos momentos tiene contradictores políticos', anotó.

De la misma forma, el gobernante seccional recordó que en Santa Marta se habló del famoso ‘pacto del Club Santa Marta’, al tiempo que dejó entrever que fue de allí donde nacieron todas esas cosas en contra suya.

El denominado pacto fue una reunión supuestamente de amigos realizada en el club Santa Marta y de la cual habrían hecho parte contradictores de Diazgranados Velásquez como Miguel Pinedo Vidal, los congresistas Fuad Rapag, Luis Vives y Eduardo Diaz Granados Abadía, entre otros.

Por Agustín Iguarán

