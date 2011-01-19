Jaime Vides Feria

El gobernador de Sucre, Jorge Barraza Farak, confirmó que hoy se dará al servicio el puente provisional sobre el arroyo de Pechilín para aliviar el problema de movilidad entre Sincelejo y los pueblos del norte de Sucre que se encuentran incomunicados desde el pasado 14 de diciembre por la caída del puente de concreto en ese sector.

La estructura temporal tiene capacidad para resistir vehículos hasta con 10 toneladas de peso, lo que facilitaría la movilidad de turistas que lleguen por esa vía en automóviles, camperos, camionetas y microbuses tipo van.

El viaducto fue construido a pocos metros donde el arroyo de Pechilín rompió la estructura de un puente en concreto y dejó partida la carretera con una abertura de aproximadamente 70 metros.

Sin embargo, los conductores de los municipios de Colosó, Chalán, Toluviejo, San Onofre, tolú y Coveñas, advirtieron que el provisional no les da ninguna solución debido a la estrechez que solo alcanza 2,34 metros de ancho por lo que no podrían pasar busetas.

Carlos Manjarrés, vocero de la cooperativa de transportadores de San Onofre, dijo que el problema para ellos continúa y tendrán que esperar que sea instalado el puente militar con capacidad para resistir 52 toneladas.

Por ello, solicitaron a la Dirección Regional de Invías agilizar los trabajos para que se normalice definitivamente el tráfico desde el norte hacia el centro del Departamento, igualmente solicitó la suspensión del peaje tras considerar que hay una interrupción vial por ese sector.

La petición de los conductores fue respaldada por el Gobernador, quien en carta al Ministro de Transporte le recuerda que hay una situación de calamidad en la movilidad por ese sector de Sucre por lo considera debe suspenderse el peaje.

'No tenemos buena carretera hacia el norte, no hay puente, entonces ¿qué están cobrando?', preguntó el mandatario sucreño.