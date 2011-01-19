Jaime Vides Feria

Después de cuatro días de desfiles, carrozas y cabalgata, ayer se inició la última etapa de las fiestas del 20 de Enero con la corraleja considerada la más grande del mundo por su prolongación en el tiempo, espacio, calidad de las ganaderías y la gran afluencia de público.

Aunque tradicionalmente la primera tarde es de masiva asistencia, ayer no ocurrió así pues se vieron los palcos de madera con muchos vacíos, tal vez por un par de nubarrones que ensombrecieron a la ciudad durante el mediodía.

Y como en enero siempre llueve, según el historiador y ex gobernador Roberto Samur Esguerra, la gente de la sabana no quiere relacionar el invierno con las corralejas, pues a ese factor le achacan la caída de los palcos en 1980 que dejó más de 500 muertos.

En la primera tarde se enfrentaron en competencia las ganaderías de Sergio Naranjo y Arturo Berrío, ambos procedentes del departamento de Córdoba. Esta vez los ganaderos cumplieron su palabra de presentar toros sin mucha experiencia, llamados 'de una plaza', para evitar tantos heridos como en otras ocasiones.

Sin embargo, el cuarto toro de la tarde embistió al capotero Luis Miguel Cavadia del corregimiento Las Flores (Lorica), quien recibió una cornada en el abdomen y tuvo que ser remitido de urgencia al Hospital Universitario donde fue sometido a una intervención quirúrgica como consecuencia de la gravedad de la lesión, de acuerdo con el reporte del médico Carlos Medina.

Los cuarenta astados que salieron al ruedo dieron poca lidia para los manteros garrocheros, capoteros, sombrilleros y demás actores de este espectáculo, algunas faenas aisladas arrancaron el aplauso del público.

Según el alcalde de Jesús Paternina Samur, de esta manera se está cumpliendo con el propósito que tiene la fiesta de corraleja este año de evitar el mayor número de heridos con toros novatos.

Las corralejas del 20 de Enero se extenderán hasta el próximo domingo con encierros de Sucre y Córdoba que se juegan su prestigio ante el público sabanero.

Mañana se cumplen 31 años de la caída de las corralejas accidente que hizo suspender esta expresión folclórica durante 17 años, pero, que tiempo después, pese a las críticas y los movimientos para frenarlas, continúan haciéndose cada año.

