Oscar Romero

Ladrones ingresaron a la vivienda del Fiscal 16 en esta capital, Lucas Socarrás Araujo y se llevaron joyas, equipos y dinero en efectivo por más de 30 millones de pesos. El funcionario colocó la denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía desde donde se inició la investigación para dar con el paradero de los responsables.

Además manifestó su preocupación porque en el equipo están fotos y videos familiares.

El hurto ocurrió la tarde del domingo, cuando salió con su familia a comer. La vivienda en el barrio Villalba quedó sola, situación que al parecer fue aprovechada por los ladrones para destruir el protector de una ventana e ingresar, teniendo tiempo de cargar con los objetos de valor.

Aunque aparentemente se trata de un robo, el Fiscal no descarta que pueda obedecer a retaliaciones por su labor. 'Solicito del Estado protección, porque he venido siendo objeto de extorsión por parte de las bandas de delincuentes que operan en esta ciudad, no he recibido la colaboración de la Policía.