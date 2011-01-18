Yesmin Paolo Lambraño, tendero del municipio de Pueblo Nuevo, fue asesinado anoche en la plazoleta de los perros en el perímetro urbano de ese municipio. El parrillero de una motocicleta se le acercó y le disparó a quemarropa hasta dejarlo sin vida.

De otro lado en la vereda El Castillo, en jurisdicción de San Andrés de Sotavento fue asesinado en una fiesta pública el comerciante de ganado Remberto Ruiz. Contaba con 47 años de edad.



Entre tanto en Planeta Rica fue asesinado Tomás Ruiz. El hecho ocurrió a las 7:30 p. m., en el barrio Santander de esa localidad de la subregión del San Jorge.

La cifra de crímenes en Córdoba en los primeros 18 días del año se aproxima a 40, incluyendo una masacre.