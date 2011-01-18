Jaime Vides

Durante 5 horas, con el fin de protestar por el mal estado en el que se encuentra la vía que comunica San Onofre con Tolú, Tolú viejo, Colosó y Cobeñas.

Esta vía se encuentra desde varios días inhabilitada por deslizamientos en la carretera y los atrasos en las obras del puente que comunica a estas regiones con el norte del país imposibilitan el transporte.

Los manifestantes aseguran que pagan una suma alta de dinero en los peajes para tener que circular por dichas vías en mal estado, corriendo con un alto riesgo de accidentalidad. Esta carretera comunica también Sincelejo con Cartagena.

El gobernador de Sincelejo, Jorge Barros, se reunió con el director de Invías y voceros del gremio para llegar a un acuerdo. Según Barros, el Gobierno se compromete a habilitar la vía lo más pronto posible y a agilizar las obras en el puente.

Noticia en desarrollo