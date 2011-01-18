Eduardo García

En pleno Centro de San Bernardo del Viento, diagonal a la antigua vivienda de la familia Gossaín Abdala, está Roberto Vargas, el bueno. Es un hombre apasionado con el negocio de la ganadería, padre de cinco hijos que surgieron de dos matrimonios.

Desde hace una semana este hombre de pantalón overol y botas tomó medidas de precaución para que las autoridades no lo confundan con el otro Roberto Vargas, alias Gavilán, el máximo jefe de la banda Los Urabeños y a quien podría considerarse el hombre más buscado actualmente en Córdoba y el país.

La búsqueda de Gavilán inició precisamente por San Bernardo el lunes de la semana anterior, luego de conocerse el crimen de los dos estudiantes bogotanos, Mateo Matamala y Margarita Gómez, en un camino de pescadores en ese municipio. El doble crimen se le atribuye a la banda que lidera Roberto Vargas, el malo.

El ganadero de San Bernardo no quiere vivir la zozobra en la que estuvo por varios años el samario Jorge Briceño Suárez, el homónimo del desaparecido Mono Jojoy.

Briceño, el bueno, cansado de tanta preocupación por llevar el mismo nombre del exjefe guerrillero, decidió presentarse en la Fiscalía de Santa Marta en el 2005 para salvaguardar su buen nombre y el de su familia. Sin embargo, estuvo detenido por varias horas mientras los investigadores constataban que él no era el Mono Jojoy.

Una constancia. Roberto Vargas no ha ido a la Fiscalía en Córdoba, pero un veterano abogado amigo suyo le recomendó que planteara la situación ante la Personería de San Bernardo.

Así las cosas, el jefe local de ese ministerio público, José González Arteaga, le redactó un documento en el que hace constar que Vargas es un hombre nativo de la zona, que siempre ha mostrado un comportamiento ejemplar y que no tiene ninguna clase de problemas.

El documento que le dio el personero lo mantiene doblado en la billetera. De momento no ha sido necesario mostrárselo a ninguna autoridad.

El Comandante de la Policía de San Bernardo, teniente Duván Gelvez, le dijo que estuviera tranquilo porque a él lo conocen muy bien.

Es que Vargas es socio de la Federación de Ganaderos (Fedegán) y como secretario de la misma cursa invitación a la Policía para todas las reuniones en las que se coordinan programas sociales, capacitaciones o ciclos de inseminación.

No sabe por cuánto tiempo le va a tocar cargar el certificado de la Personería para todos lados, especialmente cuando se dirige a Cielo Azul, su finca, que considera la empresa familiar, ubicada cerca del puente La Balsa, en la vía hacia Moñitos.

'La Policía de aquí me conoce, pero no los 800 que andan por todos lados, entonces mientras me investigan puedo durar unos días detenido en Bogotá, eso me dicen mis amigos', sostuvo con tono de seguridad en una mecedora de la sala de su vivienda.

Precisamente con varios de los amigos ha tenido que discutir por el tema del homónimo.

Lo tienen fatigado con la mamadera de gallo, porque tiene el mismo nombre del personaje que busca la Policía.

'Me dicen que me andan buscando y yo les contesto que entonces me entreguen. Ya me tienen cansado', advierte.

Diferencias. Entre ellas están que el prófugo es de contextura media, Roberto Vargas, el bueno, es gordo; Gavilán tiene 30 años, aunque en las fotos que se conocen de él aparenta más; el ganadero tiene 54; de Gavilán se desconoce la estatura, el ganadero mide 1,70; al jefe de Los Urabeños no lo conocen en el pueblo, y él saluda a todo el mundo desde la terraza de su casa, color blanco, frente al Palacio Municipal.

Sitios restringidos

El ganadero Roberto Vargas Genes reconoce que los ganaderos y agricultores de su natal San Bernardo están trabajando aún sin inconvenientes de seguridad. Pero advierte que –por lo que se sabe y relatan los medios– es bueno mantener las medidas de autoprotección. Por eso, desde hace un corto tiempo no hace vida social en ningún establecimiento, mucho menos en Boca de Tinajones, donde desemboca el río Sinú y el que considera es un paraíso de Córdoba. En ese mismo plan dijo que estará hasta que el tiempo se lo permita y mientras la Policía busca y encuentra a Roberto Vargas Gutiérrez, el del alias.

