Archivo particular

La Aeronáutica Civil autorizó la reapertura de la ruta Montería Barranquilla y Viceversa, que empezó a funcionar desde hoy y que fue suspendida en agosto del año pasado por la empresa Aires. Esta vez la asume la aerolínea ADA.

La frecuencia es los lunes a las 7:00 a. m., y de martes a sábado a las 6:00 a. m., según lo explicó Ana Cristina Jaramillo, gerente del aeropuerto Los Garzones de Montería.

Agregó que la reactivación de la ruta busca responder ante la necesidad sentida del mercado y la solicitud de los pasajeros, que justificaron el vuelo entre las dos ciudades, como una mejor forma de para comunicarse en la región Caribe.

El valor del tiquete, dependiendo de la clase y disponibilidad, oscila entre $ 98 mil y 224 mil en una sola ruta.

En el vuelo Montería – Barranquilla y viceversa se movilizaban entre 800 pasajeros cada mes.