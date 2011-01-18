Gobernación de Cartagena

El Balance del primer Comité de Orden Público del 20011 resaltó los buenos resultados en materia de reducción en las muertes violentas, de homicidios y por accidentes de tránsito durante el año anterior.

La Secretaria del Interior, Sindis Meza, señaló que 'en el año anterior aunque en los primeros meses se aumentó el número de homicidios pudo controlar de 7 homicidios, pues pasamos de 243 (2009) a 236, ósea que pasamos de 26% al 25%. En cuanto a muertes violentas se disminuyeron en un 13%, pues se pasó que 53 muertes a 40 en el 2010'.

Para la funcionaria estos resultados son un logro del trabajo interdisciplinario del Comité de Orden Público y de las estrategias planteadas durante el año para lograr reducir estas cifras. El comité está integrado por la Policía Nacional, Fiscalía, CTI, DAS, Sijín, el Consejo Superior de la Adjudicatura y la Armada Nacional, Distriseguridad, Secretaria del Interior, los Alcaldes Locales y es presidido por la Alcaldesa de la ciudad.

La Secretaria del Interior señaló que según los indicadores de Ciudades Como Vamos, Cartagena fue la segunda ciudad que más subió en percepción de seguridad. Además en el tema de victimización, Cartagena fue la segunda ciudad, después de Medellín y el porcentaje aumentó del 13% en el 2009 al 23% en el 2010, es decir que menos personas que fueron víctimas de la inseguridad.

Dentro del balance del Comité de Orden Público se estableció como uno de los mayores logros la reducción en materia de sicariato, pues se pasó de 149 homicidios por sicariato en el 2009 a 116 en el 2010.

Sobre el tema la funcionaria indicó que se fortalecerá el Comité de Inteligencia, es decir todos los organismos de policía judicial e inteligencia como son Policía; DAS, CTI y Armada, con el propósito de asociar todos los casos de delincuencia estructural u organizada y así obtener mejores resultados.