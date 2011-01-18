Jaime Vides

Comenzó jornada de libre escogencia de EPS subsidiada

Los afiliados al régimen subsidiado de Cartagena que deseen cambiar de entidad promotora de salud podrán hacerlo hasta el próximo lunes 28 de febrero de 2011.

En febrero comienza el Festival de Cine de Cartagena

Entre el 24 de febrero y 3 de marzo de 2011 se realizará la versión número 51 del Festival de Cine de Cartagena. Actualmente se avanza en la acreditación de la prensa.

Terna para reemplazar al destituido Alcalde de La Jagua de Ibirico

El Directorio del Partido Liberal en el Cesar presentará una terna para la selección de quien reemplace en el cargo al destituido alcalde de La Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño. El presidente del Directorio, el representante a la Cámara Pedro Muvdi, señaló que 'debemos ceñirnos a las normas establecidas para suplir la vacancia que deja un miembro del Partido'.

Otra vez funcionará la ruta aérea de Montería a Barranquilla

La Aeronáutica Civil autorizó la reapertura de la ruta Montería-Barranquilla y viceversa, que empezó a funcionar desde ayer y que estaba suspendida desde agosto del año pasado por la empresa Aires. Esta vez la asume la aerolínea ADA. La frecuencia es los lunes a las 7 a.m., y de martes a sábado a las 6 a.m., según Ana Cristina Jaramillo, gerente del aeropuerto Los Garzones de Montería.

Hogar múltiple de Bienestar Familiar para Villa Melisa

La gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz; el director de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), Luis Hoyos, y el director seccional del ICBF, Eduardo Tous, definieron un convenio por $1.340 millones para la construcción de un hogar múltiple en el programa de vivienda Villa Melisa (más de 4 mil viviendas) y que está próximo a ser inaugurado.