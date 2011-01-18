El Heraldo

El Gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, pidió a los 25 alcaldes del Departamento tener registros y censos detallados de los damnificados por el invierno en sus respectivos municipios, a fin de poner un ‘filtro’ a personas que sin ser afectados por las inundaciones, deslizamientos y otros estragos naturales, pretendan acceder a los recursos y proyectos planteados en el proceso de reconstrucción de este territorio, que requiere una inversión de 330 mil millones de pesos.

Según dijo, el censo de las familias damnificadas, permitirá determinar los verdaderamente afectados y decantar aquellos que frente a la dinámica de la situación aprovechan para incluirse a las estadísticas, cuando realmente no son damnificados. Así lo planteó durante una reciente cumbre de alcaldes que tuvo lugar en la capital del Cesar, convocada para tratar los alcances de la catástrofe invernal en esta parte del país.

'En el sur del Cesar se nos está mudando gente oriunda del sur de Bolívar buscando respuestas a sus necesidades y en el marco de vecindad se aprovecha, pero ese inventario no está registrad',sostuvo.

Por esa razón, el funcionario considera necesaria implementar una salida sobre el particular, porque sabemos que el problema es de orden humanitario y requerimos una respuesta institucional.

Moreno advirtió que los subsidios para vivienda requieren análisis profundo, y consideró generar proyectos que permitan superar el esquema asistencial como los planes de Seguridad Alimentaria para que dadas las demandas de comida generar se puedan oportunidades y cofinanciar cadenas productivas.

El Gobernador expuso que los proyectos prioritarios a los que inicialmente se les apuntará tienen que ver con la reactivación económica de cada municipio en el marco de la sostenibilidad ambiental. 'Esto es indispensable porque debemos recuperar las herramientas que permitan inicialmente a los cesarenses recuperar fuentes de empleo y abastecimiento para las familias. Así tendremos un buen impacto y podremos potenciar la economía', precisó.

Franklin Daza, gerente de la Reconstrucción del Cesar, manifestó que el Departamento tendrá una disponibilidad inicial de 11 mil 861 millones de pesos que se destinarán en los 25 municipios para cubrir de acuerdo con el censo del Comité Regional de Emergencias a una población de 20.595 familias damnificadas.

Los recursos que serán manejados por una fiduciaria se materializarán en kit de aseo, alimentación y apoyo en arrendamiento.

