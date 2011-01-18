Archivo El Heraldo

El Gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, pidió a los 25 alcaldes del Departamento tener registros y censos detallados de los damnificados por el invierno en sus respectivos municipios, a fin de colocar un ‘filtro’ a personas que sin ser afectados por las inundaciones, deslizamientos y otros estragos naturales, pretendan acceder a los recursos y proyectos planteados en el proceso de reconstrucción de este territorio, que requiere una inversión de 330 mil millones de pesos.

'El censo de las familias damnificadas, permitirá determinar los verdaderamente afectados y decantar aquellos que frente a la dinámica de la situación aprovechan para incluirse a las estadísticas, cuando realmente no son damnificados', puntualizó el mandatario durante una cumbre de alcaldes en esta capital, convocada para tratar los alcances de la catástrofe invernal en esta parte del país.

Afirmó que los proyectos prioritarios a los que inicialmente se les apuntará tienen que ver con la reactivación económica de cada municipio en el marco de la sostenibilidad ambiental.