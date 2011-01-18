La directora del Banco Mundial para México y Colombia, Gloria Grandolini recalcó ayer en Cartagena que esa entidad no tiene una relación directa con EDT Marine Construcción, la empresa chipriota que se fue de la ciudad cobrando 45 mil millones de pesos por las obras del emisario submarino, pese a que no las terminó al dejar perder la tubería en el fondo del mar.

Grandolini aseguró que debido a esto y a la petición elevada por la Alcaldía y la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar), enviará una comisión técnica del Banco Mundial, que revisará todo el proceso de licitación que se hizo con EDT y de desarrollo del contrato hecho por Acuacar, para poder determinar responsabilidades de los contratistas y así poder aplicar sanciones.

'Sí basados en el análisis de documentos, encontramos que debemos hacer una investigación más profunda la haremos. Y si hay irregularidades, sancionaremos', dijo Grandolini, al reconocer los esfuerzos de la Alcaldía y de Acuacar para el rescate y salvamento de la tubería y su afán por buscar opciones viables para sacar adelante y rápidamente la terminación del Emisario, el cual es uno de los componentes del Plan Maestro de Alcantarillado de Cartagena.

La misión técnica del Banco Mundial también revisará el trabajo hecho por Acuacar en términos del rescate y evaluación de la tubería sumergida en el mar y que ya fue localizada.

'Vamos a trabajar con el Gobierno central para buscar todas las opciones de financiamiento necesarias para que este proyecto se pueda finalizar', dijo la mexicana, quien explicó, de paso, que el Banco Mundial le prestó al Distrito, 85 millones de dólares para desarrollar el Plan Maestro de Alcantarillado y Agua potable.

Las obras del emisario submarino de Cartagena están paralizadas desde el pasado 2 de diciembre cuando la tubería de 4 kilómetros del largo se perdió al desprenderse del remolcador que la transportada desde Bahía Honda hasta Punta Canoa.

La Alcaldesa y la representante del Banco Mundial viajaron ayer a Bogotá para reunirse con representantes del Gobierno nacional a fin de encontrar más fuentes de financiamiento para la culminación del emisario.

Por otro lado, en la Capitanía de Puerto se realizará hoy una nueva sesión de la audiencia de suceso marino con la cual se busca terminar la primera parte de la investigación que busca determinar las razones de la pérdida de la tubería.

Por Elvis Martínez Bermúdez