El alcalde de El Carmen de Bolívar, Galo Torres Serra, fue citado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que declare de manera juramentada, dentro del proceso penal que el este estrado judicial sigue contra el expresidente del Congreso de la República, el senador Javier Cáceres Leal, detenido en La Picota por presuntos nexos con paramilitares.

Torres declarará contra Cáceres ante un magistrado que fue comisionado para oírlo en la sede del Tribunal Superior de Cartagena este jueves 20 de enero a las 10 de la mañana.

En declaraciones a EL HERALDO, el Alcalde aseguró que esta no es la primera vez que es citado a la Corte Suprema y recordó que en una ocasión estuvo en la Sala de Casación Penal de la Corte, pero no se avanzó mucho porque uno de sus miembros, aseguró, haría parte de la lista de candidatos al Senado por Cambio Radical, partido de Cáceres.

'Lo más preocupante es que el senador Cáceres tiene el privilegio de ser interlocutor de quienes debieran brindar garantías dentro del Estado de Derecho, sus ramificaciones están allí, apuntando hacia mí. El Partido Cambio Radical, que maneja desde la Cárcel La Picota el Senador, tiene un enorme poder que yo no puedo superar', comentó Torres.

El Alcalde no dio detalles de qué tipo de informaciones entregará a la Corte Suprema sobre el senador Cáceres, pero cabe recordar que en otras ocasiones lo ha acusado de influir en la decisiones del Hospital de El Carmen, para que se realizaran contratos a favor de la última campaña electoral de Javier Cáceres y su fórmulas del partido Cambio Radical. Esta situación ha sido negada varias veces por el Senador al explicar que ni conoce al Gerente de la ESE Giovanni Cristini, de lo que solo sabe que ingresó a ese cargo por una acción de tutela.