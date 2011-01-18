Jaime Vides

En medio de las viviendas en ruinas aún con sus paredes pintadas con vestigios de la guerra, Josefa Barreto Tapia se reencontró con su pueblo, pero sin Giovany, su hermano que murió por los mazazos que le propinaron los paramilitares durante su cruenta incursión el 17 de enero de 2001 cuando le quitaron la vida a 26 personas más de la misma forma.

Ella recuerda que Giovany no quiso huir pese a sus súplicas porque decía que no tenía problemas con nadie, mientras se escuchaban los golpes, como cuando están golpeando sacos de maíz para desgranar, recuerda la mujer.

También llegó María López, con la humedad en sus ojos, igual que el día de la tragedia en la que murió su esposo Alejandro Monterrosa, un campesino dedicado a cultivar aguacate, yuca y ñame. Ella volvió para recordar su entorno y escuchar la palabra de Dios en la misa que ayer se celebró cerca al lugar donde los paramilitares dejaron un montón de muertos.

Todos se reencontraron en la plaza que tiene una cancha de microfútbol, obra que según las victimas es lo único que ha cambiado en Chengue, 'el resto sigue igual: la misma pobreza que dejó la masacre hace 10 años', afirma Julio Meriño, quien perdió hasta su casa.

En cada uno está el recuerdo perenne de sus familiares que cayeron en la incursión de los paramilitares, comandados por alias Rodrigo Cadena y Juancho Dique.

Cristóbal Quintana López, mira fijamente la vieja casa de donde fueron sacados su padre Videncio Quintana Meza junto con sus hermanos Videncio y Mario, su mirada se inunda de lagrimas y sollozando pide al creador castigo para todos los autores de la masacre, 'aunque hayan pasado muchos años'.

A pesar de los muertos que pusieron los chengueros en el conflicto armado que sacudió los Montes de María, el pueblo sigue esperando la ayuda estatal, según Edison Meriño Villegas, otra de las víctimas.

'La mayoría de las familias no han retornado porque no tienen donde vivir, si en estos momentos lo decidieran, tendrían que vivir bajo los arboles', por eso asegura que después de 10 años, el olvido del Estado es evidente, pero ellos no olvidaran jamás a sus muertos.

Condena y reparación

Las Fiscalías Especializada de Barranquilla y Sincelejo sentenciaron a varios años de prisión a Rodrigo Mercado Pelufo, a los alias ‘Cadena’ y ‘Juancho Dique’ como autores de la masacre de Chengue, ocurrida el 17 de enero de 2001, pero familiares de las víctimas consideran que la Justicia debe cobijar a los otros implicados.

En cuanto a la reparación a que tienen derecho por haber perdido violentamente a sus familiares en el conflicto armado, solo le ha llegado a una de las familias afectadas.

La masacre fue perpetrada por un grupo de aproximadamente 150 hombres que utilizaron mazos como arma contundente para acabar con la vida de 27 personas e incendiarles sus viviendas.

Por Jaime Vides Feria