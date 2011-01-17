Policía Nacional

Con la participación de más de mil efectivos de la Policía y la implementación de puestos de control se busca desarticular las bandas criminales que delinquen en la capital de Bolívar.

Ya se han requisado más de 2 mil personas y varias de ellas han sido capturadas por diferentes delitos. Al menos 223 armas blancas fueron decomisadas, 157 motocicletas inmovilizadas y más de 4 mil 800 dosis de droga fueron incautadas.

Con todo esto, la Policía busca acabar con las redes de microtráfico en el departamento.