Tuve la esperanza que Soplaviento no se inundaría. Que los dos mil hombres a los sé que sumaban cientos de mujeres y niños defenderían invictos la orilla. Deseaba que esto pasara para escribir la epopeya de la solidaridad de uno de los pueblos ribereños más pobres de la costa Caribe colombiana. En ella hablaría de la resistencia de sus habitantes quienes no eran noticia como los de Santa Lucía, Suan y Campo de la Cruz porque en estos la creciente ya estaba consumada. Pero el 16 de diciembre después, de las cuatro de la tarde, el pueblo comenzó a inundarse y los apuntes con los que había comenzado mi texto también naufragaron.

Supe que el agua entró en las casas hasta los patios haciendo uso de su antigua memoria. Bajaba rugiendo, sin dar tregua, por los bordillos de las calles y luego se expandía para recuperar espacios que le pertenecían. Los despavoridos habitantes se fueron a refugiar en estampida a los lugares más altos: La loma, Zarabanda y Maracaná. A las once de la noche el pueblo se sabía a la deriva y amenazado por un inclemente temporal. A partir de ese 16 de diciembre lo que allí estaba pasando era la noticia.

Diez días después, cuando me bajé de la canoa que me llevó al pueblo, sentí que las piernas me desfallecieron. Era imposible mantenerme en pie viendo las casas de mis vecinos sumergidas por esta creciente catalogada como la peor de todas en este municipio que es uno de los más antiguos de la región. La calle principal estaba sumergida más de un metro, la iglesia parecía un adorno meciéndose en los reflejos del agua, siguiendo en línea recta, cerca de la casa de Bernardo García, la cancha de fútbol es un pequeño lago donde se pesca con trasmallos.

La casa de la seño Ainelda, la de mi tía Carolina Castillo, la de Guillermo Orozco, el billar de Erlinda, la casa de mi abuela materna, estaban hundidas. Dicen que en los alrededores del cementerio flotaban dos ataúdes, pero nadie se atrevió a comprobarlo. Augusto Amor me cuenta riéndose que nunca pensó nadar en la sala de su casa.

Guillermo Orozco asegura que la gente para evitar que el río los desbordara por el frente sacaba arena de lugares inverosímiles. Mujeres y ancianos llenaban sacos, los niños los cosían para que los hombres los llevaran hacia la orilla. Hasta última hora, creyeron en la promesa del gobernador sobre el envío de camiones y bulldozeres que nunca llegaron desde Cartagena. Fue por eso, que se vieron obligados a destruir el único parque del pueblo para convertirlo en trinchera. Cercano a la orilla del río, llevaba más de 40 años alcahueteando encuentros amorosos, acogiendo perniciosos borrachos y dando amparo a desorientados paseantes. Ahora, roto por sus costados, parece más la epifanía del infortunio.

El Dique, como le llaman los nativos, es el segundo canal más largo del mundo, con una extensión aproximada de 115 kilómetros. Se desprende del río Magdalena en Calamar y baña los municipios de Santa Lucía, San Cristóbal, Soplaviento, San Estanislao, Mahates, Arjona hasta su desembocadura en Pasacaballos. Las inundaciones de los últimos años copan vastas zonas de los departamentos de Atlántico y Bolívar.

Los soplavienteros se enfrentaron a su río, el que pese al enorme aumento de su caudal les dio la oportunidad de salvar sus vidas, porque de haberse roto por el frente hubiera sido una catástrofe incalculable. De esta creciente, reniegan, se alegraron los dueños de los remolcadores, que estaban ofuscados porque el paso a través del canal era lento y les triplicaba los costos; en igual medida a las patrullas de la marina de guerra les fastidiaba tener que cuidar un pueblo de mujeres, niños y hombres que defendían tercamente una orilla, porque ya la de Arenal, el pueblo de enfrente, estaba perdida. El río los inundó porque los arenaleros de las orillas se quedaron solos ante la creciente. Los de las partes altas condicionaron su ayuda al pago de jornales de 30.000 pesos. En medio de la disputa, el agua no aguantó más y se les metió de madrugada. Pero esa es otra historia.

A pesar que el pueblo quedó sumergido en más de un noventa y cinco por ciento, los soplavienteros se negaron a dejar que la tragedia les rebasara el alma. En los pocos espacios de cada refugio se instalaron mesas de dominó, y juegos de ludo y de cartas. Al frente del cambuche de Pedro Sarmiento, el Pellongo, la gente se reúne todavía a escuchar chistes picantes. En los corrillos de la creciente, los amantes fugaces enseñan sus destrezas para evitar ser descubiertos. En un rincón solitario de su casa refugio, El Porrompo, curandero del pueblo, prepara sus menjurjes para los puyazos de rayas y las mordeduras de culebras que no precisa cuántas serán.

Ya nadie resiste el desconsuelo de los albergues. Basta de sobrevivir bajo casuchas de plásticos negros (cambuches) de arbitraria estructura, sometidas al calor del día y al frío de la madrugada. En donde la fetidez y las enfermedades pulmonares y de la piel van en aumento. Aquí ya se sabe que las aguas empezaron a bajar y cada uno renueva su versión de lo que pasó el 16 de diciembre a las 4:00 pm., para contarla cuando sea preciso.

La condición de ribereño se mueve entre dos aguas. Por un lado se les tiene como a seres obtusos y escandalosos, habitantes de pueblos sin rumbo. Mientras que por otro lado se les tiene como portadores de una desmedida hospitalidad. Capaces de trocar por alegría al peor de los desastres. Herederos de los golpes del tambor y el llamador; diestros en músicalizar cualquier sentimiento.

El profesor Rafael Narváez, quien también es ingeniero, piensa que el agua tiene memoria. Por eso, aunque pasen muchos años buscará recuperar el terreno perdido. Entonces, lo que debe aprender esta generación es a conducir mejor el cauce original del río. A no pelear con él. A crear compuertas y canales que posibiliten su recorrido anual en las crecientes. Hay grandes ciudades en el mundo que han aprendido a vivir en las riberas de ríos como el Nilo, el Támesis, el Danubio, el Rin o el Hudson.

Por muchas razones, los soplavienteros no han contemplado, ni siquiera en los momentos más difíciles, la posibilidad de mudar el pueblo. Trasladarse de lugar significaría quedarse sin recuerdos. Perder los referentes geográficos de los temas de sus cuentos, sus canciones y sus fábulas. Y temen que tal vez no vuelvan a nacer allí compositores como Clímaco Sarmiento, Catalino Parra y Antonio Almeida. Mudar el pueblo equivaldría a desconfiar de sus ancestros y abandonar el espacio donde aprendieron a ser solidarios y alegres. Por eso esta vez, quieren una solución definitiva que evite una catástrofe mayor si se inundan por el frente. Sospechan que el río ya está perdiendo la paciencia.