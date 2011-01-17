Johan Osorio

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró que en los departamentos de Cesar, Guajira y Chocó sólo podrán iniciar el calendario escolar hasta la segunda semana de febrero por cuenta del impacto del invierno en las instituciones educativas.

'Lo importante para todos los niños en Colombia es que desde el gobierno les vamos a garantizar sus 40 semanas de clase u horas equivalentes, se les recortarían sus vacaciones de mitad de año, algunos tendrán que estudiar los sábados', manifestó Campo en entrevista con Caracol Radio.

La Ministra reportó que el departamento de Bolívar es la zona del país que concentra la mayor cantidad de niños afectados en su matrícula por cuenta de las lluvias.