El reconocido escultor y pintor, español, Eladio Gil, falleció hoy a los 81 años en su casa del barrio Manga en Cartagena, al parecer por un paro cardíaco, informó RCN la radio.

El maestro Gil vivía en Cartagena desde hace 50 años y desde entonces hizo parte de la historia cultural de la ciudad, al vincularse a la Escuela de Bellas Artes.

Eladio Gil es el autor del monumento a la India Catalina y Los Alcatraces.

Vida y Obra del Maestro

Eladio Gil Zambrana (7 de abril de 1929 – de enero de 2011), nació en España pero residía en Cartagena desde 1961, año en que se vinculó a la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, como maestro e impulsador de varias generaciones de pintores y escultores.

Su obra tiene puentes emocionales y culturales entre España y América. Se consideraba cartagenero y toda su obra creada en medio siglo era un homenaje entrañable a esta ciudad. Entre sus esculturas más significativas están la India Catalina y Los Alcatraces.