Grismaldo Moscote Pertúz, de 20 años, fue sacado sin vida de la corriente del río Guatapurí. El joven salió de paseo en bicicleta con un grupo de familiares al balneario Hurtado, al llegar al sitio decidió hacer un clavado, lanzándose a la altura del puente colgante, golpeándose la cabeza con una piedra que estaba bajo la superficie.

Al parecer quedó sin conocimiento y murió por inmersión. Su cuerpo fue arrastrado varios metros abajo, donde fue visto flotar por visitantes al balneario que alertaron a las autoridades, voluntarios lo rescataron y dos agentes de Policía trataron de reanimarlo pero era tarde, no tenía signos vitales.