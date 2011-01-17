Luís Fernando Arboleda González, presidente de Findeter; así como de Álvaro Mendoza, decano de la Universidad de la Sabana; Pedro Niño Rodríguez, ex presidente de la empresa AIRES; y Mauricio Pardo Koppel, hermano del ex alcalde de Bogotá, Diego Pardo Koppel, fueron acusados por presuntas irregularidades en compra de predios.

La fiscalía seccional 14 de Cartagena profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, contra 9 inversionistas del interior del país, a los que se les adelanta investigación penal por presuntos delitos de fraude procesal, estafa y falsedad en documento público, informó RCN la radio.

Este caso se remonta al 2008, cuando se firmó un contrato entre la firma Lozano y Reyes, y los socios de la corporación de desarrollo del caribe 'Corcaribe', para la construcción de un edificio de apartamentos dentro del Club Condominio Isla Arena, ubicado en la jurisdicción del corregimiento de Lomita Arena.

