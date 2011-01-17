Archivo particular

Tres personas, entre ellos una pareja de esposos, perdieron la vida la vida en un accidente de tránsito ocurrido hacia las 9 de la noche del pasado sábado, cuando la camioneta Toyota en la que se desplazaban, se salió del carreteable y se estrelló con varios árboles.

En el lugar del accidente murió de manera instantánea uno de los ocupantes, mientras que la pareja logró ser trasladada a Maicao, pero uno llegó sin signos vitales y el segundo expiró cuando iba a ser atendido.

Se trataba de los esposos Elson Cañate Corpas, de 36 años y Yaly Esperanza Maestre Bottia, de 35. La tercera víctima fatal fue identificada como Alexandra Daza Arteaga, también de 35 años, cuyo cuerpo fue inspeccionado por Policía Judicial en el mismo lugar del accidente.

En el hecho resultaron lesionados Jhoner Jacob Soto Romero, 31 años; Arístides José Olano Fernández, de 25; Rosirys Amaya de Socarrás, de 42 años; Alberto Amaya Solano, de 60, y el joven David Palma Mora.

Los hechos se produjeron, al parecer, por una mezcla de exceso de velocidad con la imprudencia de otro conductor que estaba varado en la vía sin las indicaciones correspondientes, por lo que el conductor de la camioneta Ford Explorer solo lo vio cuando ya estaba muy cerca y, al tratar de maniobrar para esquivarlo, perdió el control.

En moto. En estado de embriaguez, tres amigos que habían departido la noche del sábado hasta el amanecer del domingo, decidieron salir de Valledupar hasta el corregimiento de Guacoche, a visitar a un familiar.

Los jóvenes de 25, 22 y 20 años, subieron a una moto y cuando iban por el puente La Canoa perdieron el control, se salieron de la carretera y cayeron desde la estructura. En el hecho perdió la vida Bladimiro García Arrieta, de 25 años, albañil y mototaxista. Evert Enrique Moreno y Juan David Ramírez, resultaron heridos.