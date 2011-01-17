En cumplimiento de una orden judicial fue capturado en esta capital Manuel Antonio Parra Luna, de 40 años, señalado de abusar sexualmente a su hijastra de 13 años. El caso trascendió a las autoridades debido a la denuncia que instauró su misma compañera y madre de la menor.

El sujeto fue detenido por agentes de Policía en el barrio San Martín, luego de labores de seguimiento. El Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías emitió la medida para procesarlo por acceso carnal violento con menor de 14 años y acto sexual abusivo.

La niña fue remitida a instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la realización del examen que determinó que efectivamente fue abusada sexualmente.

De acuerdo con la investigación, la menor informó a su madre que en horas de la noche su padrastro se pasaba a la cama donde ella dormía y le tocaba sus partes íntimas, y que además venía haciendo objeto de abuso sexual por parte de este sujeto.