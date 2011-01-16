Eduardo García

Sin atreverse a mirar para el sitio un vendedor de paletas asegura que al costado del deteriorado rancho de palma estaba instalado el camping de la pareja de estudiantes bogotanos Mateo Matamala y Margarita Gómez, asesinados el lunes en San Bernardo.

'Es que esto está muy vigilado. Mejor cómpreme un helado para el calor', sostiene el hombre. Se refiere a otro tipo de vigilancia porque a por lo menos cien metros del lugar de conversación no hay un policía.

Es el sector La Playa, en San Bernardo del Viento, ubicado a ocho kilómetros del perímetro urbano, en la carretera que conduce a Moñitos, otro municipio costanero de Córdoba.

Cuatro días después del doble crimen que alborotó al Estado y desgasta todo el esfuerzo institucional, el ambiente, aparentemente, es normal en la playa.

Hay turistas con planes de retorno y pobladores temerosos que no se atreven a cruzar la más mínima palabra con los desconocidos.

La pareja de estudiantes llegó a San Bernardo el dos de enero, al estilo de los mejores expedicionarios. Morrales al hombro, líquido para la deshidratación, repelentes, cámaras y bloqueadores conformaban el equipo de campamento.

'Se veían contentos y tomando fotos a tutiplén', precisa el vendedor al inicio de su marcha.

Fue un viaje de aventura, de amorío pero a la vez tenían un interés académico. La pareja adelantaba un trabajo de campo que les permitiría avanzar en su tesis de grado.

Mateo también se encontraría con María del Mar, un bebé manatí que iba a rehabilitar a través de las pasantías que debía iniciar el pasado martes con la fundación Omacha, con presencia en Lorica.

Dalila Caicedo, directora ejecutiva de Omacha, se quedó esperándolo. El joven le había avisado con una llamada que ya estaba en Córdoba.

La excursión de la pareja transcurrió normal hasta el octavo día. La mañana del diez de enero deciden cambiar de lugar de expedición y adentrarse en los manglares del corregimiento Boca de Tinajones, entre las rutas de los pescadores, poco frecuentadas por los turistas.

Tuvieron que caminar siete kilómetros. Versiones de campesinos de la zona aseguran que los vieron tomando fotos a una sustancia que estaría contaminando el ecosistema. Nadie precisa cuánto tiempo tardaron en la vegetación de mangles. De allí salieron por otro camino que conduce más rápido al pueblo.

A las 2:30 de la tarde un pescador alertó al puesto de control de la Infantería de Marina, porque en el camino de los pescadores estaban dos jóvenes muertos. Un sargento de la guarnición militar trasladó la inquietud a la Policía.

Una patrulla motorizada encabezó la caravana y confirmó el doble crimen. Mateo estaba en posición fetal y Margarita tendida de lado. Los cadáveres aún no presentaban rigidez. El levantamiento fue a eso de las 5:00 p.m.

El asesinato de los estudiantes ocurrió a escasos dos kilómetros del perímetro urbano del pueblo, al lado de los potreros de la finca San Francisco, uno de los pocos hatos que existen en esa zona de San Bernardo. Otras pequeñas áreas de tierra se utilizan para cultivar maíz y algodón.

'Los vimos tomando fotos cuando salimos a pescar, entre las 9:00 y 10:00 a.m., y cuando regresamos de alta mar, en la tarde, ya estaban muertos', dijo un pescador de la zona.

Otras personas aseguran que no habían visto a los estudiantes cachacos en la zona.

'Pasamos todo el día pescando y regresamos cuando empieza a anochecer, a los jóvenes no los vi en ningún momento. De eso no se nada', precisó Félix Bautista.

Muy cerca del sitio del crimen está la iglesia San Bernardo Abad y una cuadra detrás de la catedral la estación de Policía.

El asesinato de Mateo y Margarita fue atribuido a la banda Los Urabeños, que delinque en la zona y que está al mando de Roberto Vargas, alias ‘Gavilán’. Hoy es el delincuente más buscado en Córdoba.

El director de la Dijín General Carlos Mena Bravo, precisó que los jóvenes estudiantes habrían sido confundidos con agentes de inteligencia, debido a que habían tomado foto en un lugar que no es frecuentado por turistas.

El Gobierno sostiene la propuesta de $500 millones de recompensa por información que garantice la captura de Gavilán.

Con la familia en Girardot

Mateo había pasado la Navidad y el fin de año con su familia cerca de Girardot. Después viajaría con su enamorada y compañera de estudio hasta las playas de Córdoba, tal vez con apetito de una inolvidable experiencia que dejaría mucho que contar.

Habían escogido el sitio perfecto para la travesía con dos cómplices: la ventilación del mar y la luz de la luna. Lo que no sabían era que allí –inocentemente – se ganarían un enemigo gratuito: la banda criminal ‘Los Urabeños’. Ambos estudiaban Biología Marina en la Universidad de los Andes. De San Bernardo los atrajo el ecosistema manglárico, donde además el bravío e indomable río Sinú se encuentra con el Mar Caribe y se distinguen diversas formas de bosques, caños y una amplia cobertura vegetal y de estuario.

