El Heraldo

El Obispo de la Diócesis de Montería, monseñor Julio César Vidal, insistió ayer en la necesidad de que el Estado entable un diálogo para la entrega con las bandas criminales.

El pronunciamiento lo hizo el jerarca en rueda de prensa ayer tarde. Agregó que en diciembre recibió varios mensajes de las Bacrim en ese sentido.

'Las bandas me han manifestado que quieren entregarse al Gobierno y por eso les pedí en diciembre un cese de hostilidades, parece que eso lo iban cumpliendo y por eso ahora quiero pedirles que de alguna manera se manifiesten de nuevo', precisó Monseñor Vidal.

El obispo repudió el crimen de los estudiantes bogotanos Mateo Matamala y Margarita Gómez y le solicitó las bandas emergentes que se pronuncien al respecto, afirmando o desmintiendo el crimen de los jóvenes.

El llamado lo hizo de manera general a los cuatro bandos que delinquen en Córdoba (Los Urabeños, Las Águilas Negras, Los Paisas y Los Rastrojos), para que digan si son ellos los autores de la racha criminal que existe en Córdoba. Este mes van más de 30 asesinatos en el Departamento.

'Esto porque podrían existir otros grupos delincuenciales entorpeciendo el proceso que queremos emprender con las bandas criminales', sostuvo el religioso. Indicó que los últimos hechos criminales dejan un manto de duda en la ciudadanía en el sentido de saber si los grupos emergentes quieren o no dialogar para la entrega.

Por su parte el director de la Dijín, general Carlos Mena, precisó que los estudiantes habrían sido confundidos con agentes de inteligencia, debido a que habían tomado foto en un lugar que no es frecuentado por turistas. También consideró que más que un error, el doble crimen fue una estupidez.