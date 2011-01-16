Descienden las aguas en el municipio de Sucre

La mayoría de los habitantes de Sucre, (Sucre), que tenían seis meses de estar inundados, empezaron a pisar tierra firme por el descenso del nivel de las aguas en los últimos 10 días. Varias calles de ese poblado ya están secas, y algunas familias que se habían refugiado en otros municipios y en la capital sucreña, iniciaron su regreso. Los pueblos de la parte rural siguen inundados.

Asesinados 2 labriegos



labriegos, Julio Sanabria Arrieta y Julio Yanci Miranda, fueron baleados por desconocidos en predios de la finca Nápoles donde laboraban. El sitio está en la vía que conduce del corregimiento Bongo a El Retén, Magdalena. Las autoridades investigan los hechos.

Retoman proyecto de jardín botánico para Valledupar

Con presencia del presidente de la Red Nacional de Jardines Botánicos, Alberto Gómez Mejía, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar emprendieron acciones para la puesta en marcha del jardín botánico de la capital del Departamento. En la reunión donde participó el gobernador Cristian Moreno, se definió retomar el proyecto que fue elaborado en el 2006.

‘Cantinflas’ en la Cárcel de Mujeres de Cartagena

Las internas de la cárcel de San Diego disfrutarán de una jornada de cine muy especial. Desde hoy y por dos semanas las 57 reclusas iniciarán sus mañanas con el mejor humor de uno de los íconos del cine latinaomericano, Mario Moreno ‘Cantinflas’.