El beso que hace casi tres años le dio en la boca a una alumna de 9 años, tiene al profesor Álvaro Fuentes Valle a las puertas de quedar sin empleo y con la moral golpeada.

Con el concepto de que violó el comportamiento respetuoso, propio de su investidura, en un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó disciplinariamente con suspensión del cargo por 12 meses e inhabilidad por el mismo tiempo.

El caso ocurrió el 10 de marzo del 2008 en la Institución Educativa Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino de Santa Marta. Ese día, según conoció este diario, el docente besó a la estudiante en los labios, en uno de los pasillos del plantel. Estando en casa la niña le hizo el comentario a su madre, quien le reclamó al profesor e informó del caso a la rectoría. Seguidamente lo llevó a la Procuraduría.

El año pasado el Ministerio Público se pronunció en primera instancia sentenciando la suspensión e inhabilidad del educador, pero Fuentes apeló. Ayer, se conoció el fallo de segunda instancia.

Marta Ortega Iguarán, rectora de la Normal San Pedro Alejandrino para la época de los hechos, hizo formalmente el llamado de atención al maestro.

Trascendió que Fuentes es un experimentado maestro con 35 años de ejercicio, sin antecedentes judiciales y muy apreciado entre sus colegas. Pese a la insistencia de EL HERALDO para que respondiese sobre la sentencia de la Procuraduría en procura del equilibrio periodístico, el profesor se negó a hacerlo, como también su abogado. AIG