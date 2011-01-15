Por solicitud de el Departamento Nacional de Planeación, DNP, el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, suspendió el giro de los recursos de regalías a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, debido a que acciones de seguimiento evidenciaron el uso indebido de los mismos y compensaciones, falta de instrumentos de planificación como la inexistencia de un banco de proyectos y la financiación de gastos de funcionamiento de manera recurrente con esos dineros.

Sin embargo, para el director de la Corporación, Virgilio Calderón, se trata de una medida temporal, indicando que se están acopiando todos los documentos para descongelar los recursos que deben llegar este año por alrededor de los 8 mil millones de pesos. 'Esperamos que en próximos días podamos haber resuelto esta situación y liberar los dineros', sostuvo.

Señaló que la suspensión se origina por regalías que ya fueron ejecutadas, afectándose el giro normal de los recursos para esta vigencia que comienza.

La solicitud del Departamento Nacional de Planeación fue fundamentada con apoyo de una interventoría administrativa y financiera que detectó la continua ejecución por parte de Corpocesar de recursos, en actividades propias del funcionamiento de la entidad.

Igualmente se realizaron inversiones, según el informe que no se encuentran en el marco de proyectos relacionados con el medio ambiente.

Según DNP, 'Corpocesar ha presentado irregularidades sistemáticas en el uso de los recursos de regalías y compensaciones en las vigencias 2008, 2009 y 2010, sin que sean evidentes acciones de mejora que permitan verificar el ajuste a la normatividad vigente, en cuanto a los proyectos de inversión que la Corporación debe desarrollar en beneficio del medio ambiente en la zona de su jurisdicción'.

La entidad tampoco brindó explicaciones a Planeación Nacional frente a las estrategias tomadas para la adecuada estructuración de los esquemas de planificación con el fin de asegurar un correcto uso y posterior seguimiento de las inversiones realizadas.