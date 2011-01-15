Sancionan a asesora de Gobernación de Bolívar

En segunda instancia fue confirmada la suspensión del cargo por un mes impuesto por la Procuraduría a Martha Díaz Martelo, como asesora de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Bolívar. Fue hallada responsable de incurrir en error de la estampilla ‘Universidad de Cartagena’ exceptuando la aplicación de dicho gravamen a ocho contratos interadministrativos.

Asamblea de Córdoba, a extras para tratar límites de Tuchín

La Gobernación convocó a la Asamblea de Córdoba a sesiones extraordinarias atendiendo un fallo de tutela del Juzgado Penal del Circuito Especializado, que obliga a debatir el proyecto de ordenanza por medio del cual se modifican tres disposiciones y se precisan los límites del polémico municipio de Tuchín. Las extras van por 15 días hábiles consecutivos.

En un albergue

En un recorrido por albergues, funcionarios de la Secretaría de Salud de Bolívar hallaron en San Fernando una babilla que pretendía colarse hasta unos cambuches.