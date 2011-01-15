Sancionan a asesora de Gobernación de Bolívar
Asamblea de Córdoba, a extras para tratar límites de Tuchín
La Gobernación convocó a la Asamblea de Córdoba a sesiones extraordinarias atendiendo un fallo de tutela del Juzgado Penal del Circuito Especializado, que obliga a debatir el proyecto de ordenanza por medio del cual se modifican tres disposiciones y se precisan los límites del polémico municipio de Tuchín. Las extras van por 15 días hábiles consecutivos.
En un albergue
En un recorrido por albergues, funcionarios de la Secretaría de Salud de Bolívar hallaron en San Fernando una babilla que pretendía colarse hasta unos cambuches.