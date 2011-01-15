La próxima semana se iniciará el proceso de consulta de las comunidades afrodescendientes en la isla de Barú, luego de que la Corte Constitucional ordenara la suspensión de los trabajos de construcción de la transversal de la isla por iniciarse estos trabajos sin haberse realizado primero el proceso consultivo.

La Corte consideró que en el 2006, cuando se realizó el proceso de contratación de la vía a Barú, el Gobierno del entonces alcalde de Cartagena, Nicolás Curi Vergara, 'no efectuó un real proceso de consulta previa con las comunidades afrodescendientes que habitan la zona de impacto de la iniciativa (obra)', explicó la Corte en la Sentencia T-745 de 2010 proferida por la Sala Octava de Revisión.

'..Simples reuniones no tienen la virtualidad de satisfacer las exigencias del derecho a la consulta en las condiciones previamente expuestas. Para que, por el contrario, se hubiese observado plenamente el ámbito de protección trazado por este derecho…', se lee en la sentencia.

La alcaldesa Judith Pinedo Flórez se refirió a la suspensión de los trabajos en Barú y recordó que cuando ella llegó al poder ya la obra había sido contratada por el Gobierno saliente y de una forma que favoreció más al contratista que a la ciudad.

'La Corte hizo lo que tenía que hacer y suspendió la obra hasta que se haga la consulta adecuadamente', dijo.