Eduardo García

La policía capturó en San Bernardo del Viento a Jamer Guardia Zambrano, alias ‘Mono Tuberño’, y a Luis Benito Torres, alias ‘Pirulo’, este último perteneciente a la banda criminal ‘Los Urabeños’.

Las dos personas están sindicadas del crimen del ex alcalde de San Bernardo Eduardo Benitorebollo, quien fue degollado el 12 de junio del año pasado en su vivienda del perímetro urbano de esa localidad.

Según las investigaciones, el propósito de los delincuentes era hurtarle al ex alcalde la suma de 9 millones de pesos que guardaba en su casa producto de la venta de una cosecha de arroz.

Ambos criminales quedaron a órdenes de la fiscalía 23 de Lorica, que los solicitaba por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, hurto agravado y tortura.