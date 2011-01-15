El Heraldo

La directora del Banco Mundial para México y Colombia, Gloria Grandolini, llegará el próximo lunes a Cartagena en una visita protocolaria que le hará a la alcaldesa Judith Pinedo en su despacho, pero que se terminará convirtiendo en el espacio ideal para que la mandataria le cuente en detalle los malos ratos que le han hecho pasar a los cartageneros la compañía Chipriota EDT Marine Construcción, encargada de la instalación de la tubería acuática del emisario submarino de la ciudad.

En declaraciones a EL HERALDO, la Alcaldesa aseguró que el pasado miércoles expertos del Banco Mundial realizaron una reunión extraordinaria en la que analizaron el acompañamiento que la entidad le dio al convenio que al final se firmó entre el Distrito, el Banco Mundial y de EDT Marine, para la construcción de la última fase del emisario, la cual quedó sin tubería luego que se desprendiera de los remolcadores que la transportaban desde Bahía Honda hasta Punta Canoa, en el norte de la ciudad.

'Me he enterado que se hizo un nuevo rastreo a la compañía EDT Marine en Chipre y se encontró que sí está registrada la compañía en la cámara de comercio de este país, pero que las oficinas de la firma que se voló de Cartagena están siendo compartidas con una firma de abogados', comentó Pinedo Flórez.

La Alcaldesa aseguró que se tomó la decisión de que, independientemente de que se solucione el lío jurídico para recuperar los cerca de 45 mil millones de pesos que cobró EDT Marine, por avance de obras a Aguas de Cartagena (Acuacar) en 25 cheques, se continúe con la construcción del emisario para que esté listo antes de finalizar el 2011.

'Lo que le he dicho a Acuacar es que tenemos que hacer el emisario, pero ya no mirando hacia Europa sino que busquemos cómo hacer la tubería y tener el personal aquí en América', reveló la funcionaria.

Audiencia. En la Capitanía de Puerto se realizará este 18 de enero una nueva sesión de la audiencia de suceso marino con la que se busca terminar la primera parte de la investigación para determinar las razones por las cuales el pasado 2 de diciembre, el tubo se desprendió del remolcador que lo halaba y se partió en cuatro partes en cercanías al corregimiento de Punta Canoa.

Por Elvis Martínez Bermúdez

Cartagena.