A 12 años de prisión fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Magangué (Bolívar) Nilson Pérez De La Rosa, ex asesor jurídico externo de la Alcaldía de Pinillos, a quien la Fiscalía acusó por los delitos de celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público, y peculado por apropiación a favor de terceros.

De acuerdo con la investigación efectuada por un fiscal anticorrupción, la citada administración municipal suscribió en 2004 tres contratos por 103 millones 104 mil 116 pesos, para la reconstrucción del jarillón, sector Bonito de Pinillo, las reparaciones eléctricas en el corregimiento Nicaragua, y la limpieza de los cuerpos cenagosos: La Iguana, La Caimanera y El Guamo.

Según lo establecido, por tales contratos fue demandado el municipio de Pinillos, pues a pesar de no haberse realizado, el entonces alcalde Julio Enrique Rodríguez Dávila expidió tres resoluciones reconociendo las obligaciones contractuales a los contratistas, quienes iniciaron demandas ejecutivas laborales ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué. Ese despacho judicial dispuso como medida cautelar el embargo de las cuentas que tenía el municipio de Pinillos en una entidad bancaria por el monto de los tres contratos más los intereses causados, costas y agencias en derecho.

De La Rosa fue capturado el martes 10 de noviembre de 2009 con dos contratistas y tres ex funcionarios del municipio de Pinillos, entre los que se encontraba Julio Enrique Rodríguez Dávila, ex alcalde de esta población.

Dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía y El Grupo Investigativo Delitos Contra la Administración Pública, se evidenció que el asesor jurídico Nilson Pérez De la Rosa y el ex jefe de presupuesto de la Alcaldía municipal de Pinillos, Pedro José Lasso Rivaldo, tenían pleno conocimiento de las actividades irregulares cometidas por estas personas, ya que ellos firmaban las certificaciones presupuestales y revisaban las minutas de los contratos.