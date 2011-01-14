Un nuevo tramo de tubería de 100 metros de longitud y un metro de diámetro, correspondiente a una parte de la tubería auxiliar de flotación del Emisario Submarino fue trasladado desde Isla Fuerte, Golfo de Morrosquillo hasta Bahía Honda, Isla de Barú.
Aguas de Cartagena (Acuacar) informó anoche que la maniobra se realizó exitosamente, tal como estaba planeada y sin contratiempos, iniciándose inmediatamente, las respectivas labores de aseguramiento y evaluaciones del estado de esta tubería.
Acuacar aseguró que comenzó ayer las labores de inspección submarina de la tubería del Emisario Submarino, que se encuentra en la zona de Bajo Grande, pero debido a la presencia de grandes olas y fuertes vientos en la zona, dificultaron ayer la continuidad de estas operaciones, necesarias para poder establecer el plan de rescate y traslado de la tubería hasta Bahía Honda. Cartagena