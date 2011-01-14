Archivo El Heraldo

Un nuevo tramo de tubería de 100 metros de longitud y un metro de diámetro, correspondiente a una parte de la tubería auxiliar de flotación del Emisario Submarino fue trasladado desde Isla Fuerte, Golfo de Morrosquillo hasta Bahía Honda, Isla de Barú.

Aguas de Cartagena (Acuacar) informó anoche que la maniobra se realizó exitosamente, tal como estaba planeada y sin contratiempos, iniciándose inmediatamente, las respectivas labores de aseguramiento y evaluaciones del estado de esta tubería.