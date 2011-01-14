Labores de inteligencia condujeron a investigadores de la Policía a una finca en el municipio de San Alberto, sur del Cesar, donde un hombre mantenía secuestrada a una menor de 10 años desde el pasado 31 de diciembre.

El sujeto primero se ganó la confianza de los padres de la pequeña, realizando labores del campo y visitando varias fincas en la zona y aprovechando que era día de fiesta, se llevó bajo engaños a la niña.

Desde entonces comenzó una intensa búsqueda por parte de sus familiares y las autoridades a las que dieron aviso, encontrando en zona rural a la menor. Su captor, cuya identidad no fue revelada, al notar la presencia de los efectivos policiales emprendió la huída.

El caso ocurrió en la vereda Playoncito, en límites entre Norte de Santander y sur del Cesar. El coronel Hugo Javier Velásquez, comandante de Policía en este Departamento, señaló que 'tenemos plenamente identificado al raptor y adelantamos las acciones correspondientes para capturarlo'.

Después del rescate, el coronel Velásquez hizo entrega de la menor en el comando de la Institución a su madre, quien agradeció la intervención de la Policía en este hecho.