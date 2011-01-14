Archivo El Heraldo

Según el Tribunal Superior del Magdalena dijo que era 'improcedente' el fallo de tutela que lo restituía en el cargo, informó Caracol Radio.

Ahora, quien podría ser reintegrado es el general (r) Manuel José Bonnet, quien había asumido el cargo de gobernador por designación del Gobierno Nacional.

El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta, según fallo de tutela, concedió el amparo constitucional que, por violación del derecho al debido proceso, fue invocado por el dirigente, separado de su cargo desde el pasado 14 de diciembre.

NOTICIA EN DESARROLLO