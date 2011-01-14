El director de la Dijín, general Carlos Ramiro Mena Bravo, le dijo a EL HERALDO que durante el día de ayer fueron enviados al departamento de Córdoba y a las regiones del Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño un pie de fuerza de más de mil unidades policiales, con el fin de hacer frente e investigar la oleada de crímenes que, tan sólo en lo que va corrido de este año, deja 26 personas muertas, incluyendo el sonado caso de los dos universitarios bogotanos.



'Por instrucciones del director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, se enviaron más de mil hombres no sólo a Córdoba, sino también al Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño, donde viene operando la banda criminal de 'Los Urabeños'', indicó el alto oficial.



Los uniformados serán desplegados en los sectores más críticos de esta zona, y estarán directamente bajo las órdenes del general Luis Pérez, comandante regional.

La colaboración de la ciudadanía, dice el general Mena, será fundamental para el esclarecimiento de los asesinatos: 'esperamos que con el apoyo de la ciudadanía en el suministro de información, podamos capturar y judicializar y dar una buena sensación de seguridad'.



Por último, agregó que 'la idea es dar no solamente con los autores intelectuales y materiales de estos homicidios sino de múltiples asesinatos que han ocurrido durante el año anterior, para que podamos darle tranquilidad a la gente de esta región del país'.