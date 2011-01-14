Al Día

Aún no ha sido reparada la vía que de Riohacha conduce a Cuestecitas donde en el kilómetro 42 se hundió uno de los carriles y por lo tanto hay paso restringido.

En las últimas horas la vía estuvo obstaculizada por un camión de carga que se volteó precisamente por el mal estado en que se encuentra, según lo relata Juan Carlos Abuchaibe, uno de los viajeros en entrevista con Caracol radio, afirmó que fueron ellos mismos los que tuvieron que ayudar al camión para habilitar el paso.

Este problema en esta vía que comunica el norte con el sur de la Guajira lleva ya varios meses desde que comenzaron las lluvias intensas.