El primero se produjo a las 9 a.m. de ayer, a la altura del kilómetro 2 + 800, en la vía que conduce de Riohacha a Maicao, al parecer, por un desnivel que existe en la carretera.

El hecho se dio cuando un vehículo Toyota Corolla de placa MO-610, perteneciente a la cooperativa de trasporte Cootrama, que cubría la ruta Manaure – Riohacha fue golpeado por un carro que intentó sobrepasarlo sin tener en cuenta el desnivel de la carretera, provocando que ambos automóviles perdieran el control y se estrellaran.

Según Gabriel García Jaramillo, dueño del automotor que, al parecer, provocó el accidente, el no conducía a alta velocidad sino que intentó sobrepasar al ‘Corolla’ pero perdió el control al entrar en contacto con el resalto.

En el hecho solo resultó herida la novia de García quién fue trasladada a la clínica Cedes.

En el sur de la Guajira

El otro accidente se registró en los alrededores de la finca Campo Alegre, a 2 kilómetros del corregimiento de Cuestecita, en la vía entre Riohacha y Valledupar. Un vehículo Chevrolet Aveo colisionó con una Toyota Terio placa HCI - 241, esta última propiedad de Rubén Vargas.

Según testigos, en uno de los carros viajaban 3 investigadores de la Sijín que iban a trabajar en la investigación por el atentado con explosivos en la finca La Paulina, en Barrancas.



Una de las posibles causas del accidente sería el estado de deterioro de la carretera y el frenado intempestivo de uno de los carros, lo que dejó sin posibilidad de que el conductor, que venía detrás, pudiera maniobrar para evitar la colisión.



Uno de los 3 agentes investigadores se encuentra en delicado estado de salud y permanece en una clínica de Riohacha. Los otros 2 agentes fueron dados de alta con heridas leves.