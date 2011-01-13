El Heraldo

Una quebrada, hasta hace poco desconocida para los samarios, está dando lidia convirtiéndose en dolor de cabeza para pobres y ricos. Se denomina ‘La Lata’ y sus aguas recorren hoy una de las principales avenida de Santa Marta, al igual que barrios históricos y tradicionales.

El agua desbordada se inicia en el costado oriental de la ciudad y transita con una corriente fuerte hasta llegar al norte, donde se confunde con aguas residuales.

Los Fundadores, Santafé Chimila, Bastidas, Galicia, la Avenida del Libertador y barrios aledaños; El Jardín, Nueva Granada, Polideportivo, San Francisco, Los Almendros, Obrero y otros, son los sectores afectados.

'Somos estratos seis, pagamos los servicios públicos más caros y hoy nuestras casas están desvalorizadas', dijo Jorge Briceño, morador del Jardín.

El desespero de los moradores de los barrios por donde ‘La Lata’ circula ha llegado al límite. Esta semana la avenida del Libertador fue bloqueada y con arengas los manifestantes reclamaron pronta solución.

Con una olla de sancocho, un parasol y un pescado sacado con un anzuelo, las gentes quisieron demostrar que parecieran estar viviendo en un pueblo ribereño y no en una ciudad y sobre una avenida.

Mucho se ha dicho sobre las causas del desbordamiento de ‘La Lata’. Unos señalan que ello obedece a que el cauce de la quebrada fue modificado y otros que para la construcción de la Marina Internacional extrajeron piedras de un cerro que se convertía en muro de protección.

El ingeniero hidráulico Nelson Martínez Escorcia dijo que 'los aportes de aguas que recibe la represa son el producto de los escorrentías generados por el almacenamiento del preciado liquido en el subsuelo a raíz de la fuerte ola invernal vivida en los últimos meses en esta sección del país y no la explotación de canteras en la zona'.

Después de varias inspecciones y estudios topográficos realizados en la zona donde nace la quebrada, la Alcaldía inicia acciones para desviar las aguas hacia el río Manzanares, habilitando una tubería existente. Los trabajos de excavación y limpieza permitirán evaluar el estado de los tubos.