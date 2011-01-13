Unidades de Guardacostas de la Armada Nacional, rescataron a un joven de 23 años, después de que fuera arrastrado por la corriente mar adentro, cuando se encontraba en las playas de Bocagrande.

La operación se desarrolló, cuando se recibió el reporte de la emergencia, a través de la línea 123. De inmediato, fueron desplegadas unidades de reacción rápida a la zona, las cuales lograron el rescate del joven en estado de inconsciencia y después de recibir los primeros auxilios, fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde se recupera satisfactoriamente.