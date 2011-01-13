El Heraldo

Justo ayer, cuando su cadáver fue llevado a la residencia familiar en el barrio Once de Septiembre de Ciénaga de Oro, Manuel Bedoya, el Policía que murió en el ataque armado en Severinera, Tierralta, tenía pensado regresar al seno de su familia.

Así lo narró el padre del uniformado fallecido, Manuel Bedoya. El progenitor no sale del asombro porque su hijo le había prometido tomar todas las medidas de precaución mientras trabajaba en el monte.

En el mismo hecho resultaron heridos los patrulleros Álvaro Vergara Martínez, de Chimá; y Daury Bolaños Salgado, de Pueblo Nuevo. Ambos permanecen en una clínica de Montería.

El policía que murió era el segundo entre cuatro hermanos. Tenía 24 años y deja a su novia con un embarazo de dos meses.

El 20 de diciembre llegó a Ciénaga de Oro con el propósito de pasar la Navidad con su familia. Regresó a Severinera el 28 de diciembre. Su padre lo invitó a disfrutar de las corralejas que se realizaron en Ciénaga entre el siete y el once de enero, pero decidió aplazar el descanso para el día 12.

‘LOS PAISAS’. El comandante de la Regional Sexta de Policía, brigadier general Luís Alberto Pérez, dijo que la emboscada a los uniformados fue cometida por la banda criminal Los Paisas, que en el sur de Córdoba y el norte de Antioquia ha hecho alianza con Los Rastrojos.

Un grupo de al menos 40 hombres del Escuadrón Móvil de Carabineros, patrullaban entre Severinera y las poblaciones aledañas cuando fueron atacados por los delincuentes que se hicieron pasar por campesinos.