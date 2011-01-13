Eduardo García

Maryleine María Hoyos Vivero, de 13 meses de nacida, se convirtió tristemente en el símbolo de la tragedia que viven cerca de 42 mil personas por la ola invernal en este municipio del sur de Bolívar.

La menor de edad que el 7 de enero fue llevada de urgencia al hospital local con un cuadro de diarrea, vómito y fiebre, pero cinco días después, y luego de un tratamiento contra una posible intoxicación con plasil (antivomitivo), fue dada de alta luego que los médicos consideraran que había superado todos sus males.

La niña fue regresada al albergue de Yati, donde se reencontró con otros 520 niños que viven allí desde hace dos meses luego que la creciente del río Magdalena los hiciera huir del corregimiento de Santa Lucía, junto con sus padres.

Ese reencuentro fue solo por 20 minutos. 'Cuando creíamos que se había salvado cerró sus ojitos y no los volvió abrir más hasta cuando le colocamos unos palitos para que se fuera al cielo viendo a Dios', contó la abuela Carolina Vivero, quien llora inconsolable.

Según Lucio Rangel Sosa, gerente el hospital La Divina Providencia, donde fue atendida la menor de edad, tras varios exámenes y comprobar que había resuelto el problema de intoxicación y desnutrición que también padecía, los médicos ordenaron su salida.

'Aquí la entregamos sana, ella murió fuera del hospital y no podría precisar cuales fueron las causas de su deceso lo único cierto es que la niña tenía un peso por debajo de los 6 kilogramos, su peso y su talla no correspondían a su edad', expuso el funcionario.

Sin embargo y, en atención a las quejas ciudadanas, la Sijín ordenó a Medicina legal realizar una necropsia para determinar la causa real de su muerte, entre tanto la junta médica del hospital local sigue investigando internamente lo ocurrido. Dijo que desde que fue instalado el albergue le están suministrando agua potable y comida a todos los damnificados.

El secretario de salud municipal, Nicolás Chedraui Almarino, afirmó que está atento a los resultados de la investigación científica que deben conocerse antes de finalizar la presente semana.

Mientras, otro niño de 18 meses fue sacado de urgencia del mismo albergue para ser llevado una clínica de la ciudad por presentar los mismos síntomas, situación que generó pánico entre las 350 familias que allí se encuentran asiladas.

El alcalde de Magangué Arsecio Pérez Bello, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que le ayuden a superar la emergencia en su municipio por la cantidad de damnificados que han llegado de todos los corregimientos. 'Ya no tenemos más recursos y el problema sigue latente', anotó.

Por Jaime Vides Feria