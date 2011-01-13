Hongo afectó producción de ñame en Sucre



El hongo conocido por los científicos como ‘lifosfera’ fue hallado en varios cultivos de diferentes municipios del departamento de Sucre, según Freddy Martínez Nájera, funcionario de la Gobernación y coordinador de los institutos agropecuarios. Unas 540 hectáreas de ñame presentaron afectación por la enfermedad, la cual se manifiesta con manchas rojizas en el tubérculo.



Cumbre de alcaldes por la reconstrucción del Cesar



A las dos de la tarde se llevará a cabo hoy la cumbre de alcaldes del Cesar, en el auditorio Luis Rodríguez Valera, de la Gobernación de este Departamento, a fin de avanzar en la reconstrucción del territorio afectado por el invierno, lo cual requiere 330 mil millones de pesos. 'Se darán a conocer las líneas a seguir en los cinco ejes definidos', explicó el gerente del proyecto Franklin Daza.